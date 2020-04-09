أشرف زكي يتدخل لحل أزمة ريم البارودي وريهام سعيد

جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بعد تسريب مقطع صوتي للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد، لترد الأخيرة بأن من يأكلون العيش والملح مع الشخص ثم يخونوه ليسوا أشخاصًا صادقين وربما أكلوه ‏جوعًا، لتتبادل الاتهامات بينهما.

أعلنت ريهام تدخل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، مؤكدة أنهم طلبوا منها عدم الرد على أي إساءة لحين اتخاذ الإجراءات المناسبة، وكتبت ريهام عبر حسابها على انستغرام "نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف يجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ علي سلامة وطننا الحبيب مصر وسلامة المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم وقد خرجت زميلة لي تسب وتسيء لي".

تابعت: "وقد تدخلت نقابة المهن التمثيلية وطلبت مني عدم الرد علي أي إساءة أخرى أو التحدث في هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء واحتراما مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي التزمت الصمت ولن أتحدث في هذا الأمر مرة أخرى.. وأناشد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع والتعليق عليه أو الإساءة لزميلتي".



كان قد تم تداول تسجيل صوتي مسرب لريم البارودي ترفض فيه دفاع أحد الأشخاص عن ريهام سعيد والمقارنة بينها وبين الفنانة زينة وتابعت "جزمة زينة برقبة ريهام سعيد انت بتقارن مين بمين؟ دي بينطبق عليها إذا خاصم فجر.. دي واحدة فاجرة ومكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. خليها كدا ربنا بيعذبها أكتر وأكتر اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا".

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وأرجع البعض سبب الخلاف بين الثنائي إلى تعاون ريم البارودي مع قناة النهار في برنامج جديد من تقديمها، ولكن لم يفصح الطرفان عن سبب الخلاف حتى الآن.

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