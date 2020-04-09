«بتوحشني» لـ فضل شاكر تتخطى مليون مشاهدة

تخطت أغنية "بتوحشني" أحدث أغاني الفنان فضل شاكر المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد أيام قليلة من طرحها.
"بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة وتريات يحيي الموجي، صولو كمان محمود سرور، قانون ماجد سرور، ناي محمد عاطف، مهندس صوت رامي سليمان، ميكس وماستر خالد رؤوف، تسجيل ستوديو "صوت الحب"، جيتار مصطفي أصلان، طبلة أحمد العيادي.
يذكر أن أخر أعمال فضل شاكر كانت أغنية بعنوان "يا ترى" وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.
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