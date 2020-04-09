رامي صبري يجهز لأعمال رمضان 2020

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، كتشويق لأعمال رمضان 2020.

وتلقي رامي صبري الكثير من التعليقات من متابعيه، جاء أبرزها كالاتي : " هتعمل أغنيه جديدة ولا ايه؟ .. احسن واحد فالدنيا يارب دايمًا فنجاح وازدهار ودايمًا تكون الاول فكل حاجة وربنا يوفقك ويحبب فيك خلقه ويجبر بخاطرك دايمًا .. ياريت حاجة حلوة كده يا نجم".

يذكر أن من أواخر اعمال رامى صبرى هى أغنية "حياتي مش تمام"، والتي حققت اكثر من 7 ملايين و99 ألف مشاهدة، على يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.

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