القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، كتشويق لأعمال رمضان 2020.
وتلقي رامي صبري الكثير من التعليقات من متابعيه، جاء أبرزها كالاتي : " هتعمل أغنيه جديدة ولا ايه؟ .. احسن واحد فالدنيا يارب دايمًا فنجاح وازدهار ودايمًا تكون الاول فكل حاجة وربنا يوفقك ويحبب فيك خلقه ويجبر بخاطرك دايمًا .. ياريت حاجة حلوة كده يا نجم".
يذكر أن من أواخر اعمال رامى صبرى هى أغنية "حياتي مش تمام"، والتي حققت اكثر من 7 ملايين و99 ألف مشاهدة، على يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.
قد يهمك أيضا:
رامي صبري يتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بـ حياتي مش تمام
رامي صبري يكشف مفاجأة جديدة بشأن أغانيه في 2020
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يجهز لأعمال رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.