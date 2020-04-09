هيدي كرم في فيديو Lip sync على أغنية "شيجله"

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعي حسابها بموقع انستغرام،فيديو بأسلوب Lip sync، على أغنية "شيجله". أغنية "شيجله" لبيري عمر الحريري ظهرت في فبراير الماضي، فيما اعتبر ردا على أغنية تميم يونس المثيرة للجدل "سالمونيلا"، وحققت منذ نشرها على قناة DashCall Productions بموقع YouTube أكثر من 435 ألف مشاهدة، وهي من كلمات سهيلة عيسى، وإخراج محمد عيسى. قد يهمك أيضا: Advertisements هيدي كرم تحدد الصفات التي ورثتها عن أمها شاهد هيدي كرم بإطلالة صيفية "انستجرام"

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