عاصي الحلاني‬⁩ يقدم حفلا غنائيا لايف مع جمهوره

القاهرة - لايف ستايل يستعد الفنان عاصي الحلاني، للغناء في بث مباشر لجمهوره اليوم الخميس في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية وذلك عبر حساب شركة "روتانا" الرسمي على موقع "الفيسبوك". وقالت شركة روتانا: "أجمل ليلة رح نقضيها مع فارس الأغنية العربية النجم ⁧‫#عاصي_الحلاني‬⁩ ببث مباشر عبر صفحتنا بالفيسبوك تعرفوا أكثر على شخصية نجمكم المفضل .. الخميس الساعة ٩:٣٠ بتوقيت السعودية .. شاركونا أسئلتكم لنطرحها على النجم عاصي الحلاني ‏⁧‫#سوا_بالبيت‬⁩ ⁧‫#بالبيت_مع_روتانا‬⁩". يذكر أن أبرز أعمال عاصي الحلاني، الفنية كل من أغنية :"واني مارق مريت"، و" وينك حبيبي"، و"خليك بقلبي"، و"مالي صبر يا ناس"، وغيرها من الأعمال. قد يهمك أيضاً :

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