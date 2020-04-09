حفل محمد ثروت بمناسية ليلة النصف من شعبان عبر «يوتيوب»

يقيم الفنان محمد ثروت حفلًا غنائيًا دينيًا، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، حيث سيتم نقله "أون لاين" عبر موقعه على قناة "يوتيوب"، مشيرًا إلى أنه وفرقته سيقيمون الحفل فى الهواء الطلق دون جمهور، ليتم نقله على الهواء مباشرة.

وقال الفنان محمد ثروت، إنه حرص على إقامة احتفاله هذا العام بتلك المناسبة على قناة "اليوتيوب" ليشاهده الجمهور من منازلهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؛ لحماية المواطنين من حظر انتشار هذا الفيروس.

وأشار إلى أنه سيشارك معه الأداء في هذا الحفل المنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشنى والشيخ أيهاب يونس وعدد آخر من المنشدين وكبار الموسيقيين.

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