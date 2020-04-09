هيا المرعشلي توضّح حقيقة خطوبها إلى ناصيف زيتون

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد خطوبة الفنان ناصيف زيتون وهيا مرعشلي.

ونفت إدارة أعمال هيا مرعشلي، هذة الأقاويل في برنامج "ام بي سي ترينديج"، قائلين: "هيا استغربت ظهور هذه الأشاعة لأنه ليس هنالك معرفة شخصيها بينها وبين ناصيف زيتون، وإنها تحبه على المستوى الفني".

يذكر أن ابرز اعمال ناصيف زيتون الفنية، كل من أغنية :"فارقوني"، و"مجبور"، و"تكة"، و"لازم انساك"، و"قدا وقدود"، وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.

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