تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد خطوبة الفنان ناصيف زيتون وهيا مرعشلي.
ونفت إدارة أعمال هيا مرعشلي، هذة الأقاويل في برنامج "ام بي سي ترينديج"، قائلين: "هيا استغربت ظهور هذه الأشاعة لأنه ليس هنالك معرفة شخصيها بينها وبين ناصيف زيتون، وإنها تحبه على المستوى الفني".
يذكر أن ابرز اعمال ناصيف زيتون الفنية، كل من أغنية :"فارقوني"، و"مجبور"، و"تكة"، و"لازم انساك"، و"قدا وقدود"، وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.
قد يهمك أيضا:
ناصيف زيتون يحيي حفلا غنائيا في هولندا
كليب تكة لـ ناصيف زيتون يقترب من 51 مليون مشاهدة
كانت هذه تفاصيل خبر هيا المرعشلي توضّح حقيقة خطوبها إلى ناصيف زيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.