حياة الفهد "أم هارون" اليهودية

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تؤدي الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد دور "أم هارون" اليهودية في مسلسل سيعرض في شهر رمضان. و أثار الفيديو الترويجي لمسلسل "أم هارون" ضجة، عربية وكويتية تحديدا، لدى عرضه، كونه يتناول العلاقات الاجتماعية التي سادت بين المسلمين واليهود في فترة الأربعينيات الكويت، وذلك قبل سنوات قليلة من إقامة دولة إسرائيل.

مسلسل "ام هارون" من انتاج قناة "ام بي سي" وإخراج محمد العدل وتأليف محمد وعلي شمس، بمشاركة عدد من الممثلين الكويتيين والسعوديين، وتجسد شخصية البطولة أم هارون الممثلة الكويتيه الكبيرة حياة الفهد والتي تجسد دور امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية.

