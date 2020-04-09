ملحم زين يأكل أكثر من ست مرات في الحجر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أعلن الفنان ملحم زين،ممازحا، انه بات يأكل أكثر من ست مرات في اليوم بفعل الحجر المنزلي للوقاية من كورونا. وتحدث زين الى برنامج "منا وجر" على شاشة ام تي في عن الأوقات التي يمضيها في البيت لافتا الى ان الوباء ينطوي على سلبيات وإيجابيات.

وعن الاجراءت التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحدّ من انتشار كورونا، نوّه بدور وزير الصحة محمد حسن الذي نجح في اختبار وامتحان كورونا، وهو "أهم وزير صحة مرّ في تاريخ لبنان ويستحق منا زقفة كبيرة".

أما فيما خصّ الاجراءات الخاصة التي يتخذها زين خلال الحجر، أشار إلى أن "التباعد الاجتماعي هو ما نلتزم به ونقوم بالتعقيم مثلنا مثل أي شخص"، مشيراً إلى أنه "ليس موسوساً لدرجة كبيرة انما لديه عائلة مؤلفة من 4 أطفال ومن الطبيعي أن يخاف عليهم، على عكس شقيقه الذي لا يزال أعزباً والذي يأخذ الموضوع بأقل جدية منه، مشددا على أن البقاء في المنزل يحيمه ويحمي عائلته وغيره".

وأكد زين انه لا ينتظر مولودا جديدا وقال ضاحكا: "لا ولد جديد على الطريق و"إم علي" أي زوجته هي ست بيت مقدرة وحتى ولو حصل أي خلاف بيننا، فإن فترة الزعل لا تدوم، وأرى أم علي أكثر في هذه الفترة واشكرها لأنها تتحملني".