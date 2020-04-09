غسان مسعود أستاذ في الطب الشرعي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلن الممثل السوري غسان مسعود عن شخصية جديدة سيجسدها في مسلسل سيعرض في رمضان 2020. حيث سيؤدي دور آدم "أستاذ جامعي خبير في الطب الشرعي". وتحدث عن الدور في لقاء خاص مع شبكة سي ان ان بالعربية، كاشفا عن الضغوطات العنيفة التي سيتعرض لهامن "جهات نافذة"، بهدف تغيير تقريره حول إحدى الجرائم، الأمر الذي سيتسبب به بكارثةٍ عائلية، ستغير مسار حياته كلياً، وتحوله إلى "قاتل متسلسل لا يترك وراءه أي دليل".

المسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم، ويأخذ اسمه "مقابلة مع السيد آدم" من هذه الشخصية، التي وصفها غسان مسعود بُرودها بـ "الملفت، وسيشكل لغزاً بالنسبة للمشاهدين"، وتوجه إليهم قائلاً: "انتظروا عملاً مختلفاً، وشخصية مختلفة بالنسبة لي، وغموضاً مشوقاً في العمل..."

وأعلن مسعود تعاقده مع شركة إنتاج مصرية، للمشاركة بفيلمٍ سينمائي إلى جانب ممثلين مصريين وعرب، لكنه رفض التصريح عن تفاصيل المشروع، احتراماً لالتزامه بالصمت أمام الجهة المنتجة، التي وصفها بـ "المحترمة والاحترافية"، قائلاً: "جذبوني بسهولة، ولم يضطروني لأتحدث كثيراً."