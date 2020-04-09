تفاصيل طلاق أديل سرية

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حصلت الفنانة العالمية أديل على موافقة لطلب كانت قد قدمته الى محكمة لوس أنجليس بابقاء حيثيات طلاقها سرية. وكلفت اجراءات طلاق أديل عن عن رجل الأعمال سايمون كونيكي، 45 عاماً، 171 مليون دولار أميركي. وانفصلت أديل، 31 عاماً، عن كونيكي في شهر أبريل الماضي، بعد زواج استمر 3 سنوات. وتعني موافقة المحكمة على طلب المغنية بإبقاء تفاصيل تسوية الطلاق سرية أن التفاصيل المالية أو الخاصة بالمبيعات أو غيرها من المعلومات التجارية الخاصة، لن تكون متاحة للعامة. أما الأشخاص الذين قد يضطلعون على هذه المعلومات كشركاء العمل أو المحامين فسيوقعون على اتفاقية للحفاظ على سرية المعلومات.



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