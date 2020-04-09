هيا مرعشلي تنفي ارتباطها بناصيف زيتون

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نفت الممثلة السورية هيا مرعشلي أنباءا تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطوبتها من الفنان ناصيف زيتون. الخبر تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مع الاشارة الى نية مرعشلي اعتناق الديانة المسيحية للارتباط بناصيف. في حين التزم ناصيف الصمت تجاه ما تم تناقله من اخبار لاعتبار انه لا يحب التطرق الى حياته الشخصية أمام الاعلام.

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