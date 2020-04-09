وفاة نجل الفنان محمد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن طارق رشدي، نجل الفنان الكبير محمد رشدي، وفاة شقيقه الأكبر "عادل" بعد معاناة مع المرض.

وكان "طارق" قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وله الحمد وكل شيء عنده بمقدار، توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الأكبر رشدي (عادل) بعد معاناة مع المرض استمرت 5 سنوات، أسألكم الفاتحة والدعاء له بالمغفرة".

الفنان محمد رشدي يعتبر من أشهر نجوم الأغنية الشعبية، فقد قدم باقة من الاغاني التي ما زالت تعيش في ذاكرة الجمهور العربي، منها "عدوية"، "عرباوي"، "ع الرملة"، "ميتا أشوفك"، وغيرها.