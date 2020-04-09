أحمد فهمي يرفض مشاركة محمد رمضان في أعماله لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه "جمهور التالتة"، على شاشة تايم سبورت.

وردا على سؤال رفضه مشاركة زوجته هنا الزاهد في مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، قال لم أرفض فأنا لا أتدخل في عملها.

وأكد أن دورها كان "ضيف شرف"، والدور لم يناسبها، وهو لم يرفض بل أخذت رأيه مثلما يفعل هو مع أصدقائه.

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ووجه "فايق" سؤال هل تقبل المشاركة في عمل مع محمد رمضان، أجاب: "لا، محمد على راسي وكل حاجة، لكن إحنا مدرستنا مختلفة".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، يشارك في بطولة مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في رمضان القادم،وهو من بطولة أكرم حسني