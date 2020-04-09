بالصور.. لاميتا فرنجية تستعيد ذكريات اليونان وتوجه سؤالًا لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، ذكريات إجازتها الصيفية بمدينة ميكنوس اليونانية.
ونشرت "لاميتا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من مدينة ميكونس، علقت عليها: "إيه هو المكان اللي رح تزوروه بعد انتهاء أزمة كورونا".
وتتخذ عديد من الدول إجراءات وتدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد أعلنت معظم دول العالم غلق مطاراتها وفرض الحظر لمواجهة الأزمة.
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