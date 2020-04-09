"مدحت العدل: "طارق حامد أفضل لاعب في آخر 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: اختار الكاتب لكبير مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لاعب نادي الزمالك طارق حامد، ليصبح أفضل لاعب في آخر 5 سنوات. وكتب: "أفضل لاعب في آخر 5 سنوات، هو طارق حامد بلا جدال". الكاتب الكبير هو من كبار مشجعي نادي الزمالك، كما ينتمي للنادي شقيقه المنتج الكبير جمال العدل، والنجم الراحل سامي العدل.

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