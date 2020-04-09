تراند اليوم : «مثليان»..أمير طعيمة: رأيت فنانين شهيرين في وضع مقزز..إليكم أسمائهما

عبر الشاعر المصري المعروف أمير طعيمة، عن غضبه واشمئزازه من مشهد جمع فنانين يقبلان بعضهما "قبلات ساخنة"، ضمن أحداث المسلسل، في أحد المشاهد الجريئة.
وعلق أمير طعيمة، على مشهد بالجزء الرابع من مسلسل la casa de papel وقال عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: " مشهد القبلة اللي بين برلين و باليرمو - الاتنين رجالة للي ما شافش المسلسل - في الجزء الرابع من (la casa de papel) مشهد مقزز و مقرف و كرهني في المسلسل كله رغم جودته".
وأضاف الشاعر المصري :« أنصار ان دي حاجة موجودة في الواقع، هقولهم ان الخرة موجود في الواقع بس مش لازم نشوفه علي الشاشة بتفاصيله».
وأيد "طعيمة" في الرأي العديد من متابعيه، بينما اعتبر آخرون أن ثقافة الفنانين تختلف عن الثقافة الشرقية، لذلك فإنه ليس مجبرًا أو غيره على مشاهدة المسلسل الذي يحتوي على مشاهد خارجة.