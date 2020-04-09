تراند اليوم : بريطانيا: القبض على رجلين بسبب تصرف مقززًا داخل متجر

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على شخصين بسبب تصرفهما المقزز داخل أحد المتاجر، مهددين صحة وسلامة الآخرين، في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وأوقفت الشرطةـ، الرجلين بعدما شوهدا وهما يلعقان أيديهما ويمسحاناها على اللحوم والطعام الطازج ومقابض الثلاجة مساء يوم السبت داخل متجر "سينسبري" في "موركامب" بمدينة "لانكشاير"، شمال غربي إنجلترا.

وتم تطهير المخزن بالكامل وإتلاف الطعام الذي لمسه الرجلان بأيديهما.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت شخصين في البلدة على صلة بالحادث. وقال متحدث باسم الشرطة: "التحقيقات مستمرة في الحادث"، موجهًا الشكر لكل من ساعد على الوصول إليهما.

وقال المفتش "جيمس مارتن"، من شرطة لانكشاير: "يمكن لأي شخص أن يعتقد أن هذا النوع من السلوك مناسب أو مسلي حتى في الأوقات العادية (...) إنه حقير حقًا وأناشد أي شخص يعرف هؤلاء الأشخاص للتواصل معهم"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضاف: "أود أيضًا أن أحث الأفراد المعنيين على القيام بالشيء الصحيح والتقدم للتحدث إلينا، يجب أن تعرف بالتأكيد أن ما فعلته خطأ. خلال الوقت الحالي، رأينا العديد من الأمثلة لأشخاص يظهرون أفضل ما في الإنسانية. لكن هذين الشخصين يعرضان للأسف الأسوأ".