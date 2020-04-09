أجمل التترات لمسلسلات مصرية راسخة في وجدان الجماهير

يتذكر الجمهور المسلسلات لأسباب كثيرة من بينها قصة العمل، ابطاله، وايضًا تتر البداية الذي يظل راسخاً وحياً في وجدان الجماهير، لذلك تُذكر بوابة الوفد القراء بثلاثة من أجمل تترات المسلسلات المصرية.

تتر مسلسل أوبرا عايدة

يعد تتر مسلسل اوبرا عايدة من أحد أجمل أغاني المسلسلات وهي من غناء عفاف راضي. المسلسل من بطولة كل من

يحيي الفخراني، حنان ترك وتدور أحداثه حول القتل الرحيم فبعد أن تقتل ( عايدة ) حنان ترك أحد المرضى بناءً على طلبه ذلك يتصدى ( اوبرا ) يحيي الفخراني للدفاع عنها.

تتر مسلسل زيزينيا

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يعد أحد أشهر تترات المسلسلات والتى تذكر المصريين بالأسكندرية ففضلًا عن قصة المسلسل إلا إن

أغنية البداية والنهاية تركت بصمة لدى كل من استمع لها.

المسلسل من بطولة كل من

يحيي الفخراني، آثار الحكيم، جميل راتب، فردوس عبد الحميد، أحمد السقا، حنان ترك وغيرهم الكثير من نجوم الفن.

مسلسل سارة

قد لا يتذكر الكثير تتر هذا المسلسل على الرغم من إعجاب من استمع له وقت عرضه. المسلسل من بطولة حنان ترك، أحمد رزق، سوسن بدر، حنان مطاوع، رجاء الجداوي وغيرهم من الفنانين.