ثلاث مسلسلات لن تمل من مشاهدتها

هناك بعض الأعمال الفنية سواءً أفلام أو مسلسلات لا يمل منها المتفرج مهما تكررت مشاهدته لها، ومن خلال بوابة الوفد نستعرض ثلاثة من الأعمال الدرامية المصرية التي لا يمل منها المشاهدين مهما أدام على مشاهدتها.

مسلسل ريا وسكينة

يتناول المسلسل السيرة الذاتية الخاصة بكل من ريا وسكينة في إطار درامي، العمل مستوحاة من كتاب " رجال ريا وسكينة " للكاتب صلاح عيسى.

اُنتج المسلسل عام 2005 وهو من بطولة عبلة كامل، سمية الخشاب، رياض الخولي، سامي العدل، دينا، محمد الشقنقيري وغيرهم العديد من نجوم الفن.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

يعد هذا العمل من الأعمال المحببة لدى الكثير من المشاهدين فهو يتناول قصة صعود " عبد الغفور البرعي " من صبي لتاجر خردة وحتى وصوله لإنشاء المصانع.

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العمل من بطولة الراحل نور الشريف، عبلة كامل، ياسر جلال، محمد رياض، حنان ترك وغيرهم العديد من النجوم.

مسلسل عائلة الحج متولي

على الرغم من الإنتقادات التي تلقاها المسلسل عقب عرضه الأول إلا إنه مازال من الأعمال الدرامية المفضلة لدى الكثير من الجمهور المصري.

يتناول المسلسل قصة أحد رجال الأعمال العصاميين الذي يتزوج من ثلاث نساء ويعيش معهن لفترة إلا أن يحاول الزواج من الرابعة فتنقلب حياته رأسً على عقب.

المسلسل من بطولة نور الشريف، ماجدة زكي، سمية الخشاب، غادة عبد الرازق وغيرهم من النجوم.