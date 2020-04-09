حمدي الميرغني يستعد لعرض اتنين فى الصندوق في رمضان

ينتظر الفنان حمدي الميرغني عرض مسلسله الجديد "اتنين فى الصندوق" خلال السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر اذاعته شبكةقنوات mbc مصر.
يشار إلى أن "اتنين في الصندوق" تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التييتعرضون لها يوميًا.
مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة كلا من: حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.
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