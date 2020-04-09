فن ومشاهير

حمدي الميرغني يستعد لعرض اتنين فى الصندوق في رمضان

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ينتظر الفنان حمدي الميرغني عرض مسلسله الجديد "اتنين فى الصندوق" خلال السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر اذاعته شبكة

قنوات mbc مصر.

 

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يشار إلى أن "اتنين في الصندوق" تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي

يتعرضون لها يوميًا.

 

مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة كلا من: حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

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