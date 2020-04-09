جورج كلوني وأمل يتبرعان لمكافحة كورونا.. كم المبلغ

ذكرت تقارير، الخميس، أن الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل تبرعا بأكثر من مليون دولار للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن جورج (58 عاما) وأمل (42 عاما) سوف

يوزعان تبرعاتهما على 6 منظمات.

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة

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السينما بسبب فيروس كورونا.

وسوف يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

كما سيتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبناني ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.