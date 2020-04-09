محمد رمضان يستعد لطرح البرنس في السباق الرمضاني

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير باقي مشاهدة ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، يذاع عبر فضائية mbc1.

يشار إلى أن أحداث "البرنس" تدور فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية،

روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي، تأليف وإخراج محمد سامى.