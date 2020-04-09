جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان بأكثر من مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم الأميركي ​جورج كلوني​ وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين، التبرع بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مواجهة ​فيروس كورونا​ في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم توزيعها على 6 منظمات.

وسيقدم كلوني جزء من التبرع لمساعدة زملائه في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، بالإضافة إلى المتخصصين المسنين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما سيتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

كما سوف يتم التبرع إلى بنك الطعام اللبناني ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.



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