هند البحرينية تنفي أخبارها عن إصابة 74 عامل توصيل بكورونا

ميرنا وليد - بيروت - بعدما نشرت الفنانة ​هند البحرينية​ أخبارا عن مصادر خاصة بها، حول الكشف عن إصابة 74 عامل توصيل للطلبات إلى المنازل بفيروس كورونا، وأثارت خوف متابعيها، نفت الامر وقالت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اليوم صار موقف معاي زعلني وايد لاني ماحب اضر حد.. أخذت معلومة غلط من شخص كنت واثقة إن معلوماته صحيحة بحكم موقع شغله ولما تلقيت المعلومه حبيت افيد الناس فيها مثل ما عودتكم من بدايه تجربتي مع إصابتي بالكروونا ف اتمنى كلنا نتعلم من هالشي ان ناخذ المعلومات من المصادر الرسميه للحكومة مو من اي حد.. الله يحفظ الجميع وتخلص هالغمة، معلومة العمال اللي قلت لكم 74 عامل مصاب، مو عندنا، دولة ثانية جارتنا.. اطلبوا أكل ولكن سخنوه في البيت، سمعتم، صححنا المعلومة، والظاهر اللي قالت لي المعلومة ما أدري ما كانت متأكدة ومسكينة ما كانت تعرف".

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