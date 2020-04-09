كيم كارداشيان تتعرض للكثير من الإنتقادات بسبب ما قامت به

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ للكثير من الانتقادات، بسبب قيامها بإطلاق عطراً جديداً.

كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عاماً اتُهمت بانها لا تأخذ وباء فيروس كورونا على محمل الجد بعد قيامها بالخطو المذكورة.

وفي التفاصيل نشرت كيم كاردشيان على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً كشفت فيه فيه إطلاق عطرها الجديد الذي تتعاون فيه مع والدتها كريس جينر.

وأتت كل هذه الإنتقادات رغم أن كيم كتبت تعليقاً على المنشور ورد فيه :"لدعم العائلات والأطفال المتضررين من أزمة كوفيد 19، سيتم التبرع بـ 20٪ من الأرباح من جميع المبيعات من 15 أبريل إلى 15 مايو، لأحد بنوك الطعام، لتوفير وجبات في عطلات نهاية الأسبوع لأطفال أميركا الذين يعانون من الجوع".

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