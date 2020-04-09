دينا الشربيني خائنة!..وهذه تفاصيل دورها في "لعبة النسيان"

ميرنا وليد - بيروت - تفاجئ الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​جمهورها في مسلسلها الجديد "​لعبة النسيان​" بتقديم شخصية جديدة ومختلفة إذ تؤدي دور إمرأة تخون زوجها وتتسبب في قتله بعد أن يكتشف خيانتها، دينا التي اختارت شخصية غير سوية لكي تؤكد على قدراتها التمثيلية تلعب في المسلسل دور إمرأة تفقد ذاكرتها وتعيش حياة مأساوية وسط تصاعد أحداث القصّة.

ويشار الى أن المسلسل يشارك في بطولته إنجي المقدّم وأحمد داوود ومن اخراج هاني خليفة، وقد أوشكت الشربيني على الإنتهاء من تصوير الحلقات لكي تكون جاهزة للعرض في السباق الرمضاني بعد توقف العديد من الأعمال الرمضانية عن التصوير بسبب كورونا.



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