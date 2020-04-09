محامي يقدم شكوى ضد ” فجر السعيد ” ومطالبات بحبسها بتهمة تهديد أمن البلاد

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 12:55 مساءً - كشف المحامي الكويتي ” بشار النصار ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” عن تقدمه بشكوى جزائية ضد الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” للنائب العام .

وذلك بتهمة نشرها لأخبار كاذبة تهدد الأمن العام والأوضاع الداخلية في البلاد في تغريدات لها نشرتها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” في الفترة من 27 وحتى 31 مارس الماضي .

وقال بشار النصار في بلاغه : ” في يوم 30-3-2020 في الساعة العاشرة مساء أذاع أحمد من خلال القناة التي تمتلكها السعيد حلقة للدفاع عن الوافد المبعد المدعو محمد عادل الذي أبعدته وزارة الداخلية لدواعي المصلحة العامة والأمن العام والآداب العامة حسب ما تملك من سلطة وفق المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ” .

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وتابع : ” وتخللت هذه الحلقة مداخلة المبعد محمد عادل والذي قرر أنه ظلم وأن الضباط الذين حققوا معه واصطحبوه إلى الإبعاد قرروا له أنه مظلوم واستطرد الإعلامي علي أحمد الحديث مقررا أن المبعد مظلوم بأسلوب تهجمي للجميع مصورا للعالم أن وزارة الداخلية تأثرت بالمغردين وأبعدته ظلما ” .

وأضاف النصار في بلاغه : ” لا يخفى على معاليكم أن ما قامت به المدعوة فجر عثمان السعيد والمدعو علي أحمد يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 31 لسنة 1970 والتي تشير إلى المعاقبة بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات لما أذيع عمدا في الخارج من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد “.

وطالب بشار النصار في الختام من النائب العام تفعيل الشكوى وإحالة فجر السعيد إلى التحقيق .