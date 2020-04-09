جورج كلوني وزوجته يعلنان التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 12:55 مساءً - وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أعلن اليوم الخميس نجم هوليوود الأول “جورج كلوني” وزوجته المحامية الدولية “أمل علم الدين”، التبرع بأكثر من مليون دولار للمساعده في مكافحة فيروس كورونا المستجد، فى الولايات المتحدة الأمريكية،

وسيتم توزيع المبلغ على 6 منظمات بالتساوي، بما فيهم صندوق رابطة السينما والتليفزيون وصندوق العمدة في لوس انجليس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما. حيث سيتم التبرع ب 250ألف دولار أمريكى وذلك لمساعدة زملاء جورج المتضررين من توقف صناعة السينما ،

كما سيتم التبرع بجزء من تلك الأموال إلى بنك الطعام اللبنانى ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطاني

ويُذكر أن النجم “جوروج كلونى” وزوجته المحامية اللبنانية “أمل كلونى” دائما ما يتبرعان بمبالغ ضخمه في مختلف الأزمات التى تجتاح العالم، فقد تبرع جورج عام 2017 بـ مليون دولار أمريكى لمكافحة جرائم الحرب والفساد في أفريقيا.