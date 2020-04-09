نورمان أسعد حديث روّاد الإنترنت.. هل هذه هي أحدث صورة لنجمة “يوميات جميل وهناء”؟

متابعة بتجـــــــــرد: في رحلة بحث سريعة على مواقع التواصل الإجتماعي، يبرز إسم الممثلة السورية نورمان أسعد رغم مرور سنوات طويلة على اعتزالها الأضواء. فما الّذي حوّل نجمة “يوميات جميل وهناء” إلى حديث روّاد الإنترنت من جديد؟

في التفاصيل، فقد تداول ناشطون على الإنترنت صورةً لنورمان أسعد مستخدمين عبارات مثل “أحدث ظهور للممثلة المعتزلة” و”كيف أصبحت اليوم؟”.

ولكن عند التدقيق بالصورة المُتداولة يتبيّن أنها تعود لنورمان اسعد قبل سنوات طويلة ولم يتم التقاطها في العام 2020 عكس ما يتم تداوله، بل تم نشرها ايضاً في العام 2011 على أنها صورة جديدة لها.