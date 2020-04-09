“يو تو” يتبرع بـ10 ملايين يورو لمكافحة كورونا في أيرلندا

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن فريق يو تو الغنائي الأيرلندي تبرع بـ10ملايين يورو ( 10.9مليون دولار) للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا في أيرلندا.

وسوف يتم استخدام هذه الأموال لدعم العاملين في المجال الطبي وشراء معدات وقاية للأطباء والممرضين.

وذكر تلفزيون أر تي إي الأيرلندي، أن بعض المعدات الطبية التي موَّلها الفريق الذي يقوده المغني الشهير بونو، وصلت بالفعل مطار دبلن.

وأشاد رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار بهذه الجهود، وكتب تغريدة قال فيها: الحكومة أصدرت أوامرها بالحصول على ما كان يطلق عليه في الأوقات الطبيعية إمدادات طبية لمدة 13 عاماً، مع ذلك نرحب بمساعدة القطاع الخاص.

وقد أشارت الإحصاءات الرسمية الصادرة، أمس الأربعاء، أن أيرلندا سجَّلت نحو 6000 حالة إصابة بالفيروس، و235 حالة وفاة.