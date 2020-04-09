فن ومشاهير

جورج وأمل كلوني يخففان من أوجاع الناس في زمن كورونا

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Patricia 0 تبليغ

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Apr 09, 2020

تبرع الممثل جورج كلوني وزوجته أمل محامية حقوق الإنسان بمليون دولار من اموالهما الشخصية للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس في الولايات المتحدة الأميركية.

وسيتم توزيع المبلغ على ست منظمات مختلفة، منها أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا.

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مبلغ 250,000 دولار لكل من صندوق الأفلام السينمائية والتلفزيون (MPTF)، وصندوق SAG-AFTRA وصندوق العمدة في لوس أنجلوس.

كما سيتم تخصيص جزء من الاموال وقدره 300,000 دولار لـ بنك الطعام اللبناني (اطعام المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة أو الأمراض المزمنة والأمهات العازبات والأيتام وغير القادرين على العمل في خضم الوباء). ولـ منطقة لومباردو الإيطالية أي للمستشفيات في المنطقة التي ترعى الأفراد المصابين، في حين ستذهب أموال دائرة الصحة الوطنية أيضاً إلى المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية.

نذكر ان الممثل الشهير وزوجته كانا قد أسسا في عام 2016 “مؤسسة كلوني للعدالة” للترويج للعدالة في الفصول الدراسية وقاعات المحاكم على مستوى العالم. أيضاً لدى الثنائي عدة أعمال خيرية.

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