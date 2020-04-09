خطوبة ناصيف زيتون من هيا مرعشلي تسلية المواقع المفلسة

“خطوبة النجم ناصيف زيتون من الممثلة هيا مرعشلي”، هذا العنوان كان كفيلاً بأن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام، نظراً لشهرة هذا النجم الشاب الذي دخل قلوب الملايين دون استئذان لوسامته اللافتة وصوته المميز وكاريزماته التي لا تقاوم.

اللافت ان “خبر الارتباط” غير المؤكد تناقلته مواقع عديدة دون التأكد من مصدره أو الرجوع الى النجم ناصيف زيتون لمعرفة صحته خاصة أن الأخير مُقل في مقابلاته الاعلامية وتصريحاته التي لا يتطرق عادة فيها الى حياته الشخصية أو الكشف عن هوية الفتاة التي قد يرتبط بها.

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أيضاً ناصيف غائب منذ أسابيع عن التواصل مع محبيه بسبب انتشار فيروس كورونا حيث يلتزم الجميع منازلهم، إضافة الى الغاء جميع الحفلات تماشياً مع قرار التعبئة العامة وحظر التجول الذي صدر في معظم دول العالم.

الخبر انتشر كالنار في الهشيم دون مراعاة لأدنى أدبيات المهنة وهي التأكد من المصدر وذلك بسبب أن أحدهم قرر أن “يتسلى” ويطلق اشاعة الخطوبة بحجة كذبة الأول من نيسان.

من جهتهما، تجاهل ناصيف زيتون الخبر، اما هيا مرعشلي نفته جملةً وتفصيلاً مشيرة أن من الأساس لا معرفة شخصية بينها وبين ناصيف.