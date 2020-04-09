أنطوانيت نجيب ترد على نضال الأحمدية: يا عيب الشوم عليك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

مع بداية فترة الحجر المنزلي توجهنا لكل أحبابنا لنطمئن عليهم، ولننقل لكم تفاصيل يومياتهم في ظل هذه الأزمة العالمية التي ربما فرقتنا عن بعضنا من الناحية الجغرافية، إنما جمعت قلوبنا على المودة والحرص، وكان من بين لقاءاتنا، تقرير مصور عرضناه لكم من داخل منزل الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب التي بدورها استقبلتنا أفضل استقبال ورحبت بـ "فوشيا" ومتابعي فوشيا أجمل ترحيب.

خلال اللقاء المنشور في الـ 30 من آذار/مارس الفائت تحدثت نجيب بعفوية عن الملل الذي نعاني منه جميعا خلال الحجر المنزلي وقالت: "أنا لوحدي في المنزل، رحم الله زوجي يوسف شويري، أتكلم مع التلفزيون في وقت الضجر".

هذه الجملة لم تمر مرور الكرام عند مجلة الجرس والإعلامية نضال الأحمدية؛ إذ تهجمتا على عائلة الفنانة القديرة بمقال تحت عنوان: "الممثلة السورية فضحت أولادها وأحفادها"، ومما لاشك فيه أن هذا المقال ترك أثره السلبي عند نجيب وأحفادها.

وردا على ما كتب، فضلت القديرة أنطوانيت نجيب أن تظهر مرة أخرى عبر فوشيا لتقول لـ نضال: "لدي عتب على إنسانة سمعت عنها دائما أنها تحب الخلافات مع الفنانين وهي نضال الأحمدية، لكنني لم أتوقع يوما أن تدخل بيني وبين أفراد أسرتي وتتسبب لي بمشكلة كهذه، تقولي دائما أن لديك ابنا وحيدا، هل تقبلين أن يتم تشويه سمعتك أمام أحفادك؟، لو أنت فهمت لقائي بشكل خاطئ فهذه مشكلتك وليست مشكلتي".

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وتابعت: "أليس من العيب يا نضال الأحمدية أن تضعيني بهذا الموقف أمام أحفادي؟ أنا أتعالج في المستشفى مرتين اسبوعيا ولذلك أخاف على أحفادي وابنتي مني وأمنعهم من زيارتي، كان من الأحرى بك الإتصال بي وسؤالي عما يحدث معي، لكنك فضلت الإساءة لي على ذلك وهذا مالا أسمح به".

ثم أضافت: "توقعت منك الكلام عني بأسلوب أخر، كيف يحق لك التدخل بحياتي بهذا الشكل؟ لم أقصد ماكتب في موقعكم نهائيا، بل على العكس أنا محظوظة بابنتي وبأحفادي الغالين على قلبي وبإذن الله سأرى أحفاد أحفادي".

وختمت: "عتبي عليك كبير يا نضال، شكرا لك وأتمنى أن توضعي يوما ما بالمكان الذي وضعتني به، فأنا لم أنم في تلك الليلة التي نشرتِ بها مقالك غير الواقعي".