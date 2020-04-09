شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب توجه رسالة شكر لكل أطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة سمية الخشاب رسالة شكر إلى الأطباء والممرضين، على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الحالية لمواجة فيروس كورونا، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك قائلة: "شكرا للأبطال شكرا كل الأطباء والممرضين والمسعفين اللى بيعرضوا حياتهم للخطر وبيضحوا بنفسهم علشانا ربنا يحميكم ويرجعكم لعائلتكم سالمين".

@somayaelkhashab ##thankyouheroes ##شكرا_للأبطال ##سميه_الخشاب♬ original sound - somayaelkhashab

كما حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة جمهورها، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، وهى تعطى نصائح لتجنب نقل العدوى من فيروس كورونا، ولمحاربة الفيروس الذى تفشى فى معظم أنحاء العالم وخلف ضحايا بالآلاف.

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ووجهت سمية الخشاب بعض النصائح فى مقطع الفيديو الذى نشرته قائلة "علشان نقضى على فيروس كورونا، مينفعش ناكل أكل متلج ولازم يبقى سخن، فيروس كورونا حجمه كبير جدا علشان كدا أى قناع بيمنع دخوله، فيروس كورونا بيعيش على الإيد 10 دقايق لازم نغسل أيدينا بشكل دورى للحماية، ولو شربنا ماية واتعرضنا للشمس هنقضى على فيروس كورونا".

وكانت النجمة سمية الخشاب قد طرحت كليبها الجديد بعنوان "عربية أنا"، من كلمات هشام صادق وحسن محمد وتوزيع محمود الشاعرى وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان سميه الخشاب، ومن إخراج رندلي قديح.

وتقول كلماتها: "عربية انا قالوا فيها الجمال وهبه من ربنا القوام والدلال وعربيه انا اقوي من الخيال وعربيه انا شمس وقت الغروب وعربيه انا صعب عنها تتوب وعربيه انا والتاريخ ياما قال وفي مين غيري تقدر تراعي الظروف لو سنين وفي صبري وشهامتي وطباعي دي حتلاقي مين وصفات العروبة اللي فينا دي موجوده فين وجمالنا ده باين علينا علشان طيبين انا الدنيا شايفه، وعارفه اني مليانه خير في رحله صمودي الوجودي اللي غير كتير تاريخ يحكي دوري الضروري وكياني الكبير مفيش زي روحي وطموحي اني اعلي وأطير".

والأغنية فكرة سمية الخشاب التى يبدو أنها تركز فى الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد على قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، التى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.