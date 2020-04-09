شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الملل.. شاهد فيلم Underwater لـ كريستين ستيورت فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية العام الجارى، طرحت مجموعة من الأفلام المتميزة، التى تنوعت بين أغلب أنواع الأعمال الدرامية، مثل الأكشن، والرعب والرومانسية، وغيرها، وكان من ضمن الأفلام العالمية فيلم الإثارة Underwater، للنجمة العالمية كريستين ستيورت، التى اشتهرت بـ دورها بيلا سوان، بسلسلة Twilight، التى طرحت فى عام 2008، كما أنها تحتفل اليوم بـ عيد ميلادها الـ 30، حيث ولدت ستيوارت فى 9 أبريل من عام 1990، بـ لوس أنجلوس، فى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم Underwater طرح فى10 يناير الماضى، واستطاع أن يحقق 40 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، العمل مدته ساعة و35 دقيقة، ويدور فى إطار تشويق وإثارة مع بعض من لقطات الرعب التى أضافت المزيد من العمق للعمل الجديد.

وبما أن أغلب متابعى السينما العالمية، يبحثون عن أفلام جديدة لـ مشاهدتها فى منازلهم، بسبب فرض حظر التجول، لوقف انتشار فيروس كورونا، فهذه أسباب تشجعكم على مشاهدة فيلم Underwater، لكسر الملل.

الحبكة الدرامية لـ فيلم Underwater ابتعدت عن الملل، مع إضافة جرعات كبيرة من التشويق والإثارة.

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تصوير فيلم Underwater، يجذب النظر، بسبب محاولات المشاهد لاستكشاف أعماق البحر، حيث تم تصويره بالكامل تحت المياه.

العمل يمكن مشاهدته مع الأسرة بسبب عدم وجود مشاهد مرعبة بشكل كبير.

فيلم Underwater من بطولة كريستين ستيوارت، جيسيكا هينويك، تي.جي. ميل، فنسنت كاسل، جون جالاجر جونيور، مامودو أثي، جونر رايت، ومن إخراج وليام ايوبانك، وتأليف الثنائى براين دوفيلد، آدم كوزاد.

بدأ تصويرأولى مشاهد فيلم Underwater فى عام 2017 الماضى، ومروره بالعديد من التوقفات بسبب انشغال أبطال العمل بالعديد من الأعمال السينمائية الأخرى، ومن إنتاج شركة 20th Century Fox..

فيلم Underwater يدور أحداثه حول مجموعة من العلماء المحاصرين تحت المياه، بعد وقوع زلزال كبير فى كوكب الأرض، ويحاولون الخروج من تحت الماء لبر الأمان، بعد أن تم تدمير مختبرهم.