وفاء عامر تعلق على أنباء طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية وفاء عامر على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن طلاقها من زوجها المنتج محمد فوزي.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج “its show time” المذاع على قناة cbc: “زواجنا مستمر كما هو ولا يوجد غبار عليه”.

وأضافت: “هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا ألتفت إليها كثيراً، والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي”.

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وكانت الفنانة المصرية وفاء عامر قد كشفت مؤخراعن موقفها من وقف تصوير الأعمال الفنية خلال الأيام الحالية مع التحذير من التجمعات بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.

وفاء عامر، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج TheInsider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إنه لا يجب أن يستمر تصوير الأعمال الفنية الجديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، الواقع الذي تعيش فيه يقول إننا لازم نقعد في البيت لو كان في خسائر مادية الآن سيكون هناك خسائر بشرية كثيرة في وقت لاحق فانا مع وقف الأعمال الفنية حاليًا.

ومن ناحية أخرى، عرض للفنانة وفاء عامر مؤخرا، أحداث الحكاية الأولى لمسلسل “إلا أنا”، والذي حملت عنوان “بنات موسى”، والمعروض حاليًا على قناة “دي ام سي”.

والمسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز، ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفي ومجدي السباعي ومصطفى عبدالسلام وفتحي سالم، وهي من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.