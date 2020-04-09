جورج كلوني وزوجته يتبرعان بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مكافحة كورونا

الخميس 9 أبريل 2020

ذكرت تقارير اليوم الخميس أن الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل تبرعا بأكثر من مليون دولار للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا.



وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن جورج / 58 عاما/ وأمل / 42 عاما/ سوف يوزعان تبرعاتهما على ست منظمات.

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وقالت الصحيفة إنه سوف يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا.

وسوف يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس انجليس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

كما سوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبناني ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.