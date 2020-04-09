فن ومشاهير

جورج كلوني وزوجته يتبرعان بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مكافحة كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني وزوجته يتبرعان بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مكافحة والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020

ذكرت تقارير اليوم الخميس أن الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل تبرعا بأكثر من مليون دولار للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا.

 

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن جورج / 58 عاما/ وأمل / 42 عاما/ سوف يوزعان تبرعاتهما على ست منظمات.

 

Advertisements

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم توجيه جزء من  أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا.

 

وسوف يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس انجليس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

 

كما سوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبناني ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جورج كلوني وزوجته يتبرعان بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا