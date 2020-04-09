أحمد العوضي يصف ياسمين عبد العزيز بالـ”وحش”

متابعة بتجــــــــــرد: منذ أن أعلن الفنانان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي حبهما رسمياً، لا يترك أي واحد منهما مناسبة أو منشوراً على مواقع التواصل إلا ويعلق للآخر عليها.

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” مقطع فيديو لها أثناء ممارستها الرياضة في النادي الرياضي، حيث ظهرت تمارس التمارين بقوة، وهو ما دعا العوضي للتعليق على الفيديو ولكن جاء تعليقه غريباً، إذ تغزل برشاقتها قائلاً: “عاش يا وحش”.

وهو ما أثار غضب بعض الجمهور الذي انتقدوا أسلوبه في المغازلة، في حين طلب منه البعض أن يكف عن التعليق على كل منشور تشارك به ياسمين جمهورها.

يُذكر أن ياسمين والعوضي أعلنا رسمياً طبيعة علاقتهما بعد نشر شقيقها منشوراً على “فيسبوك” يطالبها فيه بالإعلان عن طبيعة تلك العلاقة، وهو ما دعا العوضي للهجوم عليه، ونشر صورة له معها معلقاً عليها: “بحبك يا ياسمين”، لترد عليه بنشر صورة لها معه معلقةً عليها بكلمة “بحبك”.