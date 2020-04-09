محمد شاكر يُغني “خلصت القصة” في زمن الكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: تحت شعار “سيمُر كل مُر”، طرح الفنان اللبناني محمد شاكر أحدث أغنياته، أغنية “خلصت القصة” حصرياً عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. وإعتبر محمد شاكر أن المرحلة الصعبة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا سوف تمُر لأن إرادة الحياة أقوى، ومن هذا المنطلق طرح أغنية “خلصت القصة” للجمهور في فترة الحجر المنزلي. وجاءت أغنية “خلصت القصة” باللهجة اللبنانية، وقدم خلالها محمد شاكر اللون الرومنسي الذي يليق بخامة صوته. وحملت أغنية “خلصت القصة” كلمات زياد شديد والحان شادي جارور وتوزيع رواد همدر.

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