“هجمة مرتدة” لـ”كورونا” تطيح بأحمد عز من السباق الرمضاني

متابعة بتجـــــــــرد: قررت الجهة المنتجة لمسلسل “هجمة مرتدة” للمخرج أحمد علاء، وبطولة الفنان المصري أحمد عز، عدم عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، لوجود عدد من المشاهد الخارجية خارج مصر يتعذر تنفيذها حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر من داخل المسلسل، إن السبب الحقيقي لتوقف التصوير يعود لوجود مشاهد خارجية بدولتي إيطاليا والأردن، حيث تعذر السفر إليهما بعد قرار تعليق حركة الطيران في مصر، إضافة إلي وجود حالات حاملة لفيروس كورونا في الدولتين، مضيفاً أنه كان من الصعب استبعاد هذه المشاهد لأنها منها ما كان سُيعرض في الحلقة الأولى.
وأوضح المصدر أن المخرج أحمد علاء أوقف التصوير قبل أيام عدة، ومن المقرر استئنافه للعمل فور تحسن الأوضاع بمصر.
“هجمة مرتدة” مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في البطولة هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندى موسي وكوكبة من النجوم، وسيناريو حوار باهر دويدار.
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