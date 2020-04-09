بالفيديو – بسبب صور غير لائقة أروى ترد بقسوة وتهدد بالفضح

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة اليمينة أروى متابعيها بما كشفته في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشارت فيه إلى أن بعض الأشخاص يرسلون إليها عبر “الخاص” صوراً وصفتها بأنها غير لائقة. وقالت إن هذا ربما يحدث بسبب الفراغ الذي أحدثه لدى بعضهم تأثير الحجر المنزلي.

وأضافت أنها ستقوم ببعض الخطوات في هذا الصدد ومنها تغطية الصورة ثم إعادة نشرها مع اسم الحساب ليقوم المتابعون الآخرون بحظره. وتابعت أنها قد تنشر أيضاً صورة صاحبه في حال توفرها وقد ترفع قضية بحقه. ووصفت من يفعلون ذلك بأنهم قليلو الأدب، لافتة إلى أنها لا ترغب في إغلاق الخاص لأنها تتلقى من خلاله الكثير من التعليقات الإيجابية.

وفي المقطع نفسه وجهت رسالة إلى الأشخاص الذين يتحدثون عن زيادة وزنها. وردت على ذلك بقسوة حيث قالت إنها لا تأكل الطعام من مال هؤلاء وإنه لا يحق لهم التدخل في شؤونها وإنها ليست زوجة أي منهم.

وأعربت عن استغرابها التدخل في هذا الشأن مضيفة أنها لم تكتسب الوزن بل خسرت القليل منه بسبب التعب.