Apr 09, 2020
لأول مرة تطرق الممثل خالد النبوي الى الازمة القلبية التي تعرض لها في يناير الفائت.
وخلال حلوله ضيفاً مع إسعاد يونس ضمن برنامج “صاحبة السعادة”، قال خالد “ما حصل معي هو معجزة من الله”، وتابع كاشفاً الى أنه كان يجري لقاءً صحفياص فجأة شعر بتعب وقال “أريد الذهاب إلى المستشفى”. وأضاف موجهاً شكره الكبير الى زوجته التي قامت باالتصال بطبيبه الخاص إقترح عليه أن يذهب إلى أقرب مستشفى وهي “القصر العيني”.
وعبر خالد النبوي عن إمتنانه وشكره للأطباء الذين عالجوه، خاصة بعدما كان يريد ان ينتقل الى الىمستشفى أخرى، إلا ان الطبيب قال له “لا يمكننا الذهاب عليك الخضوع لعملية قسطرة للقلب حالاً”.
وكان الممثل خالد النبوي قد اجرى عملية توسيع أحد شرايين القلب في اواخر يناير وذلك بعدما شعر بضيق في التنفس.
وكانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، بسبب وضعه الصحي الحرج.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة، خالد النبوي يروي تفاصيل الأزمة القلبية التي تعرض لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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