خاص- نجوم لبنان بصوت واحد “لازم نكمل تصوير” فهل تستجيب وزارة الداخلية

غصت منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات بسيل من التعليقات لنجوم لبنان حملت هاشتاغ #لازم_نكمل_تصوير وذلك لأجل استكمال تصوير اعمالهم الدرامية وذلك بعد قرار منع التصوير وكافة التجمعات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ ثلاثة أسابيع للحدّ من انتشار فيروس كورونا

وطالب العديد من الممثلين في تغريداتهم استكمال تصوير مسلسلات رمضان، مؤكدين على التزامهم بكافة اجراءات الوقاية من فيروس كوورنا، كما أشار البعض ان هناك العديد من العاملين في هذا القطاع سيتأثرون بقرار استمرار ايقاف العمل.

وكتبت الممثلة ماغي بوغصن: شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وأجرت فحوصات كوورنا للجميع وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم.. ما المانع إن نعود الى التصوير كما صار في الإمارات ومصر؟ آلاف العائلات تعيش من وراء هذا القطاع”.

اما الممثل مازن معضم فكتب: “المسلسل ليس فقط ممثلين.. في فنيين وعاملين كثر ينتظرون المسلسل كي يسترزقوا..وطالما شركات الإنتاج اخذت كل التدابير والاحتياطات اللازمة وعملت حجر لكل الفريق بفندق مع فحوصات كورونا ما المانع ان نعود الى التصوير بأسرع وقت مع اتباع الشروط الصحية”.

من جهته قال الممثل عبده شاهين: “#لازم_نكمل_تصوير لنخلق بسمة وأمل بكل بيت ونحن سنعمل كل الاحتياطات اللازمة ونكون ضيف خفيف بكل بيت”.

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اما الممثلة كارمن لبس: “وجهة نظر وما تفهموني غلط: اذا كممثلين وطاقم التصوير حجرنا حالنا بأوتيل وعملنا فحص كورونا مع تعقيم أماكن التصوير، وما صار اختلاط مع غيرنا، أين المشكلة اذا أكملنا التصوير؟ لأن المنتجين والطاقم الفني ونحن سنتضرر كثيراّ اذا الأعمال ما بتتسلم”.

والكثير من الممثلين تفاعلوا مع الهاشتاغ وطالبوا وزير الداخلية ان يمنح الأذونات لاستكمال التصوير في لبنان.

وفي معلومات خاصة لبصراحة علمنا ان شركة ايغل فيلمز ستستكمل تصوير “دانتيل” و “اولاد آدم” خاصة ان الشركة أوشكت على انتهاء التصوير منهما ولكن مسلسل “دفعة بيروت” قد يتم تأجيل تصويره.

أما شركة الصبّاح اخوان فقد بات من المؤكد عدم لحاقها بالشهر الفضيل بعدما توقف تصوير وخروج مسلسلات “الهيبة4″، “2020” و “من الآخر” و “أسود فاتح” من المنافسة. والابقاء على تصوير برنامج “اغلب السقا” للنجم احمد السقا و “سكر زيادة” للنجمتين نبيلة عبيد وناديا الجندي.

وكان وزير الثقافة عباس مرتضى قد أصدر قرارًا سمح بموجبه لشركات الانتاج الدرامي استئناف نشاطها واستكمال ما بدأت به من اعمال فنية. ودعا الوزير هذه الشركات “للحفاظ على معايير الحماية الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا في لبنان”.

إلا ان هذا القرار أغضب مجموعة من الفنانين الذين عبروا عن انزعاجهم من هذا القرار، مشيرين ان وزير الثقافة كسر قرار وزير الصحة الذي طلب من الناس البقاء في المنزل للحدّ من انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، فما كان من وزير الثقافة إلا ان جمّد قراره باستئناف التصوير.