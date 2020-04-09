شهاب لسارة الكندري: عارف كل شيء بغرفة نومك.. والأخيرة: انت تتحرش فيني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها، الشهيرين على سناب شات بـ"سارون وأحمدون"، وكانا يتحدثان فيه إلى شهاب مرتضى غفوري، المُلقب بـ"ملح إنستغرام"، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت.

وكان حديثهما مليئًا بالجرأة نوعا ما، حيث تطرق شهاب في اللايف الذي تم بثّه عبر إنستغرام، وهو يقول لسارة الكندري وزوجها: "أنا عارف كل حاجة في بيتكم"، ليرد زوج سارة الكندري قائلًا: "قاعد تتدخل إنت في آثاث بيتنا، متى صرت مهندس ديكور إنت شفت غرفة نومنا"، فقال شهاب: "لا تغير السالفة أنا حافظ كل شيء في بيتكم عارف مطبخكم وعارف فين حمامكم وشوفت غرفة نومك سارة مصورة فيها"، فقال أحمدون: "خسي".

وقالت سارة الكندري وزوجها: "هذه غرفة المكياج مو غرفة النوم"، ليرد عليها بالقول: "سؤال شو توصلين شو تبي شو الهدف هو في واحدة تتصور كده هي البنت تتصور كده"، وهو المقطع الذي أثار جدلًا واسعًا على على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدها ظهرت سارة الكندري في مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها على إنستغرام، دون أن يظهر معها زوجها هذه المرة لترد على شهاب قائلة: "انت بتحب تتحرش فيني"، مضيفةً:"شهاب يحب يلعب بأعصابي وأنا اللي يلعب بأعصابي أكله"،

وأردفت سارة في اللايف خلال ردها على أسئلة متابعيها أنها ليست عراقية ولكنها كويتية، مؤكدة للبعض الذي تحدث أن شهاب إيراني وعليها ألا تتحدث معه لتقول: "شنو فيهم الإيرانيين يا جماعة ما يصير عندكم التفرقة".

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ومؤخرًا علقت الفاشينيستا سارة الكندري، على قرار إخلاء سبيلها وزوجها مقابل كفالة 2000 دينار (6,600 دولار) لكل منهما، بعد القبض عليهما داخل المحكمة، أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية "مخالفة الآداب العامة" بسبب تصوير مقطع فيديو "غير أخلاقي".

وأوضحت أنها بخير ولم يصبحوا مساجين كما أشيع، ونوهت إلى أنهما لم يتم القبض عليهما من منزلهما فقالت: "دائما نذهب نحن بنفسنا إلى المحكمة وهم لم يأخذوني ولم يسحبوني واستأنفنا ودفعنا كفالة".

وأردفت سارة الكندري في مقطع فيديو بثته عبر سناب شات: "حتى الآن دافعين أنا وأحمد 5 آلاف كي نخرج ومو مشكلة عندنا، والحكومة أخذت الإجراء اللازم وهذا شيء طبيعي وأنا مو أول واحدة أو آخر واحدة أغلط بس الإنسان يتعلم من غلطته ولازم الواحد يتعلم والسوشال ميديا طلعت حرب كلهم يطقون ببعض وخايفين كل واحد ياخد لقمة عيش التاني".

وهددت سارة حينها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتربصون بها، قائلة: "أنا صريحة وما عندي لف ودوران اللي بيطق يطق والله ما أرد على الناس ولا الانتقادات وقررت إن كل أكاونت نشر فيديو قديم أو جديد سأتوعدهم بالإجراءات القانونية بعد انتهاء بلادنا من القضاء على فيروس كورونا وهرفع عليهم كلهم قضايا".

وكان قد تم احتجاز سارة الكندري وزوجها سابقا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، بعد نشرهما فيديو "غير أخلاقي"، قبل أن تفرج عنهما النيابة العامة في دولة الكويت، بكفالة 500 دينار