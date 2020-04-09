عاصي الحلاني يدعو جمهوره إلى عمل الخير

طالب فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، جمهوره بعمل الخير بلا حساب أو توقع بدون ضجيج، وغرد الحلاني عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا: "كلما أعطيت بلا مقابل، كلما رزقت بلا توقع.. إعمل الخير بصوت هادئ.. فـ غدًا سيتحدث عنك بصوت عالي".
الجدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينج محمد المقهور.
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