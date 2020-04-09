أحد أبطال La Casa De Papel لبناني الأصل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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يلقى المسلسل الأسباني De Papel، على شبكة نتفلكس إقبلا واسعا من قبل المشاهدين خلال فترة الحجر المنزلي. واللافت أن الممثل هوفيك كوشكيريان، أحد أبطال المسلسل هو لبناني الأصل. وستظهر قصة حبّ جديدة في الجزء الرابع من المسلسل تجمع بين نيروبي وبوغوتا (الممثل هوفيك كوشكيريان).

وُلد الممثل هوفيك كوشكيريان في العاصمة اللبنانيّة بيروت من أب أرمني وأم إسبانية في العام 1972 وفق ما تُشير سيرته الذاتية، وهاجر من لبنان عن عمر ثلاث سنوات بسبب الحرب فنشأ في إسبانيا. وعمل هوفيك كوشكيريان سابقا كنادلٍ في ملهى يملكه والده، قبل الإنتقال إلى مدريد وتأسيس نادٍ رياضي خاص به وتحوّل إلى ملاكم محترف عام 1998 كما حاز على بطولة الأوزان الثقيلة في العام 2003.

وبدأ هوفيك كوشكيريان مسيرته التمثيليّة قبل عشر سنوات ويحظى اليوم بشعبية كبيرة بسبب دور "بوغوتا" في La Casa De Papel.