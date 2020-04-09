شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وأمل كلوني يعلنان التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية أمل علم الدين، التبرع بأكثر من مليون دولار للمساعدة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم توزيعها على 6 منظمات.

وسوف يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا، كما يتم دعم عمال الصناعة المحتاجين، بالإضافة إلى المتخصصين فى الصناعة المسنين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس أنجلوس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

كما سوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبنانى ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.

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وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت أن نجم هوليوود الشهير جورج كلوني يسعى لشراء نادى مالاجا الإسبانى وتحديدا أسهم الشيخ عبد الله آل ثانى، بعد حالة الفوضى التى تسببت فيها الإدارة القطرية للنادى الأندلسى بعد شراؤه في عام 2010 مقابل 36 مليون يورو طبقا لتقارير صحفية، وهو ما يهدده بالهبوط لدورى الدرجة الثالثة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه يسعى مجموعة من رجال الأعمال والمنتجين السينمائيين بالولايات المتحدة الأمريكية في شراء أسهم القطرى عبدالله آل ثانى في نادى مالاجا وأبرزها مجموعة استثمارية وإعلامية خاصة بالممثل الشهير جورج كلوني.

وأضافت الصحيفة، أن أنطونيو أجيليرا، رئيس جمعية صغار المساهمين، كشف عن وجود مجموعة من المنتجين السينمائيين المهمين للغاية موجودين في مالاجا ويرغبون في جعلها هوليود أوروبا، متابعا أنهم أصحاب قوة اقتصادية كبيرة للغاية ويتفاوضون على شراء النادي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مجموعة رجال الأعمال تواصلوا مع إدارة النادى من أجل بحث إمكانية عقد الصفقة، في الوقت الذى طالب فيه عبدالله آل ثانى الحصول على 100 مليون يورو نظير تخليه عن أسهمه في نادى مالاجا وهو ما يرفضه المستثمرين.