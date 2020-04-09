شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحها..تعرف على كلمات دويتو "زحمة الأيام" لمصطفي قمر وحميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل الديتو الغنائي مع المطرب والموزع حميد الشاعرى، والتي تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

ومن كلمات دويتو الغنائي: في زحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش..انده بصوت مبحوح...على حلم كان مسموح..بيعدي مايشوفنيش..عمر اتسرق مننا..فين اللي كانو هنا..راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده..من دنيا مبتديش..و في توهة المشوار..ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت..صدقت في الايام..ومشيت ورا أوهام و زي ما روحت اهو جيت.. عدي زمانا و سبق.. طلع البطل من ورق و الحلم بات مهزوم..عدي زمانا و سبق وقع الفرس في السبق لكن اكيد هيقوم.

كما طرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوم تضمن 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب " كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، " ضحكت ليا " كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.. وغيرهما.

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وطرح مصطفي قمر أحدث أغانيه "ضحكت ليا "على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرح مؤخرا، والأغنية من كلمات تامرحسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان النجم حميد الشاعرى قد أعلن عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح