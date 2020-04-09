محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة غادة عبدالرازق، لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. ونشرت "غادة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للمسلسل، وعلقت: "رمضان 2020 إن شاء الله". مسلسل "سلطانة المعز" بطولة حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمد حاتم، محمود عبدالمغني، محمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "غادة عبدالرازق تروج لـ "سلطانة المعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.